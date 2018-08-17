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General Mobile’dan 100 milyon TL’lik yatırım

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile’ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası faaliyete geçti.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:17
General Mobile’dan 100 milyon TL’lik yatırım

2018 sonu itibariyle hedef, üretim kapasitesini 4,4 milyon adete çıkarmak. ‘En Büyük Yerli’, yeni fabrika yatırımı ile bu sene 155 milyon TL’lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45’e çıkaracak.

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak’’ dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:17
  1. general mobile
  2. akıllı telefon

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