  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Genelkurmay Başkanı Gürak, F-4 savaş uçağını kullandı
Gündem

Genelkurmay Başkanı Gürak, F-4 savaş uçağını kullandı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:39:00 -
Genelkurmay Başkanı Gürak, F-4 savaş uçağını kullandı

Genelkurmay Başkanı Gürak, 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı’nda denetlemelerde bulundu. Daha sonra 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulunan Gürak F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111’inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.”

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu’nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarının bulunduğu görüntüler de yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23