  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!
Sosyal Medya

Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 22:46:00 - 2023-06-05 23:19:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Musa Avsever atandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.

Avsever hakkındaki gelişme akıllara 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi getirdi.

O gece darbecilere karşı direnen isimlerden Avsever, A Haber canlı yayınına bağlanarak vatandaşlara güven veren açıklamalarda bulunmuştu.

Avsever, "Bu ajanların, bu çapulcuların milletimizin iradesine datrbe vurmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Musa Avsever'in o konuşması sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23