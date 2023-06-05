Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Musa Avsever atandı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.
Avsever hakkındaki gelişme akıllara 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi getirdi.
O gece darbecilere karşı direnen isimlerden Avsever, A Haber canlı yayınına bağlanarak vatandaşlara güven veren açıklamalarda bulunmuştu.
Avsever, "Bu ajanların, bu çapulcuların milletimizin iradesine datrbe vurmasına izin vermeyeceğiz" demişti.
Musa Avsever'in o konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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