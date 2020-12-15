Genel devlet açığının GSYH’ye oranı 2019’da yüzde 4,5 oldu

Buna göre, genel devlet açığının GSYH’ye oranı geçen yıl yüzde 4,5 olarak belirlendi. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken, merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2019 yılında yüzde 32,6 oldu. Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 531 milyar 456 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran 2018’de yüzde 34,7 idi.