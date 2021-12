Genel cerrahi operasyonlarında “Robotik Cerrahi”

Robotun üç boyutlu kamerası sayesinde gözlenmesi en zor bölgeler rahatlıkla görülüyor. Robotun kolları 540 derece dönme yeteneğine sahip ve en zor ameliyatlar bile rahatlıkla yapılabiliyor. Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağlar, “Rektum cerrahisinde ve kolon cerrahisinde pelvik cerrahilerde robotu tercih ediyorum. Prostat ameliyatı olmuş insanlarda nüks karın duvarı fıtıklarında, kasık fıtıklarında robot kullanırken çok faydasını gördüm. Hastalar için iyi, cerrahlar içinde kolaylaştırıcı bir yöntemdir.” dedi.

Konu hakkında konuşan Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağlar, “2011 senesinin son aylarından bu ana kadar Da Vinci Robotuyla haşır neşir olmuş birisiyim. Genel cerrahinin hemen her alanında Da Vinci Robotunu fırsat buldukça kullandım. Çünkü Da Vinci robotunun birçok ameliyatı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Benim elim ancak 270 derece dönebilir. Ama robotun kolları 540 dereceye kadar çok rahat hareket eder. Benim elimde titremeler olabilir. Ama robotun yazılımı bilgisayar sistemi o titremeleri neredeyse sıfıra düşürür. Benim elimde bazı şeyleri çok rahat hissedemem ama robotun üç aletlerinde sürekli buradan Servo'yla kontroller gider ve dolayısıyla ölçer ve kontrol eder. Kontrol ettikçe de hakim olur. Robotun devreye girmesiyle biz birçok yerdeki anatomik detayları daha iyi görebilir ve daha iyi anlayabilir hale geldik. Doğrusunu söylemek gerekirse robotun yüksek çözünürlüklü kamerasıyla dokuya çok yaklaşabiliyoruz. Yaklaştığımız ölçüde detayları görebiliyoruz. Özellikle bu pelvik cerrahide rektum kanseri, makatın kanserlerde çok önemlidir. Pelvik otonomik sinirleri koruma şansımız daha yüksektir. Bu ameliyat sonu dönemde hastalarımızın işeme ve seksüel problemlerinin daha az ortaya çıkmasına neden olan bir durumdur. O yüzden ben rektum cerrahisinde ve kolon cerrahisinde pelvik cerrahilerde robotu tercih ediyorum. Sadece rektum ve kolon cerrahisinde değil ama daha önceden mesela prostat ameliyatı olmuş insanlarda Nüks karın duvarı fıtıklarında, kasık fıtıklarında robot kullanırken çok faydasını gördüm. Hastalar için de iyidir, cerrah için de kolaylaştırıcı bir yöntemdir.” dedi.



Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağlar, “Laparoskopide yine küçük deliklerden ameliyatı yaparız ama pirotal noktası uzaktan bir şekilde yolladığımız cihazları kontrol etmeye çalışırız. Oysa robotta konsolda dirseğimizi bir yere dayanarak bir saat tamircisi hassaslığında iş yapabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz. İsterseniz bir deneyin. Kaleminizi böyle uzaktan bir kağıda yazmaya çalışın. Titrek titrek olur. Oysa dirseğinizi elinizi, bileğinizi dayadığınızı çok hassas, çok harika şeyler ortaya çıkar. Robot tabii ki pahalı bir yöntem. Ama ümidimiz o ki robot kullananlar olarak dünyada robot daha yaygınlaştıkça insan sağlığı için daha fazla kullanıma girecek. Bunu ümit ediyoruz. İstiyoruz başka firmalar ortaya çıkacak. Çalışmalar var, Google'ın çalışması var. Başka çalışmalar var. Bunlar olduğu zaman yeni robot alternatifleri geldiği zaman Da Vincin de fiyatı ucuzlayacaktır. Şu an için tabii rakipsiz bir marka gibi görünüyor. İnsan sağlığına faydası bence büyük.” diye konuştu.



Prof. Dr. Fatih Ağlar Robotik Cerrahi’nin kullanıldığı alanları sıraladı. Ağlar, “Nerede kullanıyorsunuz genel cerrahide? Yutak kanserlerinden tutun mide kanserine, safra yolları cerrahisinden tutun, kalın bağırsak cerrahisine kadar her alanda kullanılabilir. Ve birçok merkezde yoğun biçimde kullanılıyor. Türkiye'de çok yerde robot vardır, çok deneyimli insanlar var. Hastalarımızın belirli prensiplere uymak kaydıyla robotik cerrahi yapılmasında bir mahsul yoktur, fayda vardır” ifadelerini kullandı.