Yunanları kudurtan listeyi açıkladılar: Dünyanın en iyi 15'inin 8'i Türkiye'de
Dünya'nın çeşitli kültür ve lezettlerini okurlarıyla buluşturan TasteAtlas, şimdi de en iyi baklavaların olduğu ülkelerin listesini yayınladı.
Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi baklavaları puanlarına göre sıraladı. Listede yer alan 15 çeşidin 8’inin Türkiye lezzetleri olması dikkat çekti. Baklavaya sahip çıkan Yunanistan ise listeye giremedi.
"TATLILARIN EN ÜSTÜN KRALI" Listeyi hazırlayan TasteAtlas paylaşımına, "Oruç sona erince, her sofrada mutlaka bulunması gereken efsanevi bir tatlı vardır: Baklava. Tatlıların en üstün kralı" notunu ekledi.
15 BAKLAVANIN 8'İ TÜRKİYE'DEN Listede bulunan 15 baklavanın 8’inin Anadolu'ya ait lezzetleri olması, Türk tatlı kültürünün küresel etkisini bir kez daha gösterdi.
Taj al malek (Suriye)
Vişneli baklava (Türkiye)
Bukaj baklava (Lübnan)
Asawer (Lübnan) Sütlü Nuriye (Türkiye)
Faysalieh (Lübnan)
Basma (Lübnan)
Ružice (Bosna Hersek)
Asabi (Lübnan)
Bülbül yuvası (Türkiye)
Kestaneli baklava (Türkiye)
Burma kadayıf (Türkiye)
Şöbiyet (Türkiye)
Fıstıklı sarma (Türkiye)
