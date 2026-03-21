Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Her yıl milyonlarca fıstık kabuğu ya yakılıyor ya da çöpe atılıyor.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Ancak bilim adamları, bu “değersiz” görülen atığın aslında geleceğin en kritik malzemelerinden birine dönüştürülebileceğini ortaya koydu.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Avustralya’daki Yeni Güney Galler Üniversitesi araştırmacıları, fıstık kabuklarını ileri teknoloji ürünü grafene çevirerek hem çevreyi koruyan hem de ekonomik değeri yüksek yeni bir üretim yolunun kapısını araladı.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Geliştirilen yeni yöntem, "mucize malzeme" olarak bilinen grafeni üretmek için hem daha ucuz hem de çevre dostu bir yol sunuyor.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Geleneksel yöntemlerin aksine, bu süreçte sert kimyasallar kullanılmıyor ve çok daha az enerji sarf ediliyor.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Araştırmacılar, fıstık kabuklarındaki lignini serbest bırakmak için "flaş joule ısıtma" (FJH) adı verilen bir teknik uyguladı. Bu yöntemde, ön işlemden geçirilmiş kabuklar milisaniyeler içinde 3.000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaştırılarak karbon atomlarının grafen yapılarına dönüşmesi sağlandı.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Çalışmanın liderlerinden Guan Yeoh, fıstık kabuğu gibi bol bulunan organik materyallerin yüksek kaliteli grafene dönüştürülmesinin, ekonomik uygulanabilirlik ile enerji verimliliği arasında mükemmel bir denge kurduğunu belirtti.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Hafifliği, dayanıklılığı ve üstün iletkenliğiyle bilinen grafen; elektronik cihazlardan enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Foto - Milyonlarcası sokağa atılıyor: Şimdi servet değerinde!

Bu keşif, hem milyonlarca tonluk tarımsal atığın geri kazandırılmasını sağlıyor hem de sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi modeliyle yüksek değerli endüstriyel malzemelerin üretim maliyetini düşürüyor. Araştırma sonuçları, Chemical Engineering Journal Advances dergisinde yayımlandı./ kaynak: haber7

