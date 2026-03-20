Zeytin Dağı bize Aksa’dır! İbadethanelere dokunulamaz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Filistin’de imzalanan ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak katliamlarını sürdüren Siyonist İsrail, Ramazan ayında da zulme devam ederek 20 gündür Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermiyor. Katillerin uyguladığı yasak tepkiye sebep olurken, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu STK’lar tarafından işgalciyi telin eden basın açıklaması düzenlendi. Fatih Camii avlusunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Genç İHH Başkanı Mücahid Çankaya, savaşların en kanlı anında bile ibadethanelerin dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlar olduğunun vurgulayarak, şunları kaydetti: “BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden Cenevre Sözleşmeleri’ne kadar tüm uluslararası metinler şunu açıkça taahhüt eder: Her birey, ibadet etme ve dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir. Bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967’den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif’in postallarla çiğnenmesi; sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir. Bağdat’ta, Şam’da, Tahran’da veya Gazze’de patlayan her bomba İslam coğrafyasının birliğini ve beraberliğini hedef alan aynı kirli aklın ürünüdür. Zulme karşı durmak başta İslam Dünyası olmak üzere bütün insanlığın sorumluluğudur. Özgürlük ve Sumud Filosu, ablukayı kırmak için nisan ayında yeniden Akdeniz’e açılmayı planlıyor. Mescid-i Aksa’nın kapılarını derhal açın. İlk kıblemiz üzerindeki necis ellerinizi çekin. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz.”