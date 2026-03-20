Birlik olmazsa kıyım sürer! Bayram vahdete vesile olsun

2 milyarlık İslam alemi Ramazan Bayramı’nı acılarla karşılıyor. Dünyayı boyunduruğu altına alan emperyalist ABD/İsrail ve müttefikleri, yıllardır bayram, seyran dinlemeden İslam ülkelerini yakıp yıkıyor. ABD-İsrail şer ittifakının İran’a yönelik olarak Ramazan’ın 9’uncu günü, 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar şiddetini artırarak sürüyor.

TÜRKİYE, MISIR HARİÇ

Siyonist Washington yönetimi, askeri stratejisini hava saldırılarından kara saldırılarına doğru genişletmeyi planlıyor. ABD’nin olası kara harekâtında Hürmüz Boğazı kıyıları, Hark Adası ve Uranyum depolarına odaklanacağı belirtiliyor. İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, İran füzelerini İsrail ve ABD hedeflerine gönderirken, ABD üslerinin bulunduğu Müslüman körfez ülkeleri de füzelerden nasibini alınca ağır hasara uğradı. Savaş, neredeyse Türkiye ve Mısır hariç bölgedeki bütün Müslüman ülkeleri etkisi altına aldı. Diğer yandan siyonist terör devleti, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı da ibadete kapattı.

BUNU HEP YAŞAYACAĞIZ

Yaşananları Akit’e değerlendiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şunları dile getirdi: “Emperyalist ABD ve İsrail onlarca kez haçlı seferleri düzenlendi. İslam ülkeleri birlik olmadığı müddetçe biz bunu hep yaşayacağız. ‘Sana dokundu, bana dokunmadı, seninle iyi geçiniyor, benimle savaşıyor’ diye bir şey yok. Emperyalist batı zihniyetinin herkese bakış açısı aynı. En son İran’a yönelik başlatılan savaşta İsrail’in İran atıyormuş gibi bütün bölgedeki Müslüman ülkelerine füzeler atarak ateşi bütün İslam coğrafyasına yaymaya çalışması bunun en net örneği. Aynı şeyi bize de yapmaya çalıştılar.

ERDOĞAN BİZİ İPTEN ALDI

“Ama Cumhurbaşkanı kararı ile onayımız olmadan hava sahamızın kullanılamayacağı bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde açıkladı ‘birlik olmazsak, İslam ülkeleri olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmezsek, bunlar hep başımıza gelecek’ diye. İnşallah bu saldırılar İslam dünyasının uyanışına vesile olur. Bir asırdan fazla zamandır bir ölü toprağı üzerimize serpilmişti. Son yıllarda siyonistler ve emperyalistlerce yapılan saldırılar bize köklerimizi ve aslımızı hatırlattı. Dua kapılarının açık olduğu bayram günlerinde birlik beraberlik içinde edilen duaların kabul edileceğini ümit ediyoruz. İnşallah İslam ümmeti kurtulur.”

UYANMA VAKTİ

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da şunları söyledi: “İsrail-Amerika Siyonist ittifakı artık İslam dünyasına karşı topyekun bir savaş başlatmış durumda. Epstein çetesinin şantajla kuklaya çevirdiği ABD yönetiminin askeri gücünü kullanarak körfezi Ramazan ayında bir cehenneme çevirdiler. Saldırılarına kınama dışında bir tepki gelmedikçe Siyonistler bir başka İslam ülkesini daha hedefe koyuyorlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. İran’dan sonra sıranın ülkemizde olduğunu da artık çok açık bir şekilde söylüyorlar. En büyük tedbir birlik olmaktır. Coğrafyamızın bu durumu düşmanın askeri olarak çok güçlü olmasından değil Müslüman dünyanın çok dağınık olmasından kaynaklı. İslam dünyası olarak kendimize gelmemiz, artık ayağa kalkmamız lazım. Tefrikadan kurtulmalı, Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılmalı, ‘mü’minler ancak kardeştir’ düsturu gereği yüreklerimiz toplu vurmalıdır. Biz büyük bir medeniyet hamiliyiz.”