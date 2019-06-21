Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika son durum

Binlerce mahkum ve ailelerinin beklediği ceza indirimi af yasası ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislere verilmesi beklenen 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genel af ceza indirimi ve 3600 ek gösterge bekleyenlere ilişkin yeni açıklama yaptı. Peki ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Genel af ceza indiriminde son durum ne? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika haberleri.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında 3600 ek gösterge ile genel af ve ceza indirimi detaylarını sundu. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge hakkındaki son dakika son durumu şöyle açıkladı: “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız.”

Af ve ceza inidirim son dakika ne zaman çıkacak?

Bakan Soylu genel af ve ceza indirimi hakkında yaptığı açıklamasında şunları söyledi: ”Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."