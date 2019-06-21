0553 313 94 23

Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika son durum

Binlerce mahkum ve ailelerinin beklediği ceza indirimi af yasası ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislere verilmesi beklenen 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genel af ceza indirimi ve 3600 ek gösterge bekleyenlere ilişkin yeni açıklama yaptı. Peki ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Genel af ceza indiriminde son durum ne? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika haberleri.

21 Haziran 2019 Cuma 14:36
Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika son durum

Binlerce mahkum ve ailelerinin beklediği ceza indirimi af yasası ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislere verilmesi beklenen 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genel af ceza indirimi ve 3600 ek gösterge bekleyenlere ilişkin yeni açıklama yaptı. Peki ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Genel af ceza indiriminde son durum ne? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika haberleri.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında 3600 ek gösterge ile genel af ve ceza indirimi detaylarını sundu. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge hakkındaki son dakika son durumu şöyle açıkladı: “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız.

Af ve ceza inidirim son dakika ne zaman çıkacak?

Bakan Soylu genel af ve ceza indirimi hakkında yaptığı açıklamasında şunları söyledi: ”Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:36
  1. Genel af ve ceza indirimine zaman
  2. 3600 ek gösterge son dakika son durum
  3. ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?
  4. Genel af ceza indiriminde son durum ne?
  5. 3600 ek gösterge son durum ne?
  6. 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak?
  7. Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    3. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    6. Bakan Varank, İstanbul'da
    7. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    8. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    9. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    10. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    11. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    13. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    14. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    15. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    16. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    17. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    18. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    19. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    20. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    21. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    22. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    23. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    24. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    25. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    26. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    27. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    28. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    29. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    30. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!