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Genel af, ceza indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmesi af ne zaman çıkacak?

Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri: Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesinden sonra söz verilen ve üzerinden uzun süredir çalışılan genel af ceza indirimi ve denedimli serbestlik yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. AK Parti Yargı sistemine ilişkin çalışma yaptığı biliniyordu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’dan ceza indirimi af yasasına ilişkin son derece önemli açıklama geldi. Peki af ne zaman çıkacak? Genel af ceza indirimi son durum ne?

09 Temmuz 2019 Salı 20:00
Genel af, ceza indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmesi af ne zaman çıkacak?

Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri: Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesinden sonra söz verilen ve üzerinden uzun süredir çalışılan genel af ceza indirimi ve denedimli serbestlik yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. AK Parti Yargı sistemine ilişkin çalışma yaptığı biliniyordu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’dan ceza indirimi af yasasına ilişkin son derece önemli açıklama geldi. Peki af ne zaman çıkacak? Genel af ceza indirimi son durum ne? 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında genel af, ceza indirimi ve infaz düzenlemesi hakkında yeni açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi. Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor. Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak. Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var. Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:00
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  • Osmanlı cumhuriyetiOsmanlı cumhuriyeti39 dk önce
    Sayın Cumhurbaşkanım bilerekmi bilmeyerekmi yapıyosun bilmiyorum ama böyle dönek ler size ve partiye zarar verir

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