Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları başvuruları 2019| GSB kura sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde memur olmak isteyen vatandaşlar merakla kura sonuçlarını bekliyorlar. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için 27 Şubat tarihine işaret edilmişti. Kura çekiminin ardından kazanan adaylar sözlü sınava girecekler. Sözlü sınav yerleri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurular sayfasından açıklanacak. Peki GSB personel alımı 2019 kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleştirilen GSB kura sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Ardından adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için 27 Şubat tarihine işaret edilmişti. Sözlü sınav yerleri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurular sayfasından açıklanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kura Sonuçları 2019 açıklandı mı?

Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacaklar. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecek. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacak.

Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebilecekler.

Sözlü sınav ne zaman olacak?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.