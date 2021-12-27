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Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, kamu personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları güncel

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:30:00 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamu personel alımı güncel | Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı yapacak. Peki, personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında “Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor. GSB ailemize katılacak toplamda 1575 personelimiz, şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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