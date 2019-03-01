Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), kura sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla toplamda 3 bin 243 personel alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları sözlü mülakata tabi tutacak. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte detaylar…

Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Sonuçların tamamının dün gün içerisinde gönderildiği düşünülürse, sonuçların bugün sabah saatleri itibariyle açıklanması beklenebilir. Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GSB kura sonuçlarından sonraki süreçler

Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek. Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Mülakat sonuçlarına itirazlar ne zaman yapılacak?

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.)

GSB İŞKUR alımına tabi tutulanlar ne zaman göreve başlayacak?

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.