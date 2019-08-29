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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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