Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kilis'te

KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Karşınızda bir zillet ittifakı var. Bu ittifaka karşı safları daha sık tutmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenindeki konuşmasında, sporun önemine değinerek, son 16 yılda Türkiye genelinde büyük spor atılımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Spor tesisi bulunmayan ilçe kalmadığını anlatan Kasapoğlu, "Bugün gerçekleştireceğimiz bisiklet dağıtım töreni sadece Kilis için değil, tüm Türkiye için örnek bir proje. Bu projeyi yürüten Belediye Başkanı Hasan Kara ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Spor gerçekten çok önemli, hepimizin hayatında günlük yaşamımızın bir parçası olması gereken bir olgu. Malumunuz Cumhurbaşkanımız bir sporcu, spora ve sporcuya önem veren bir insan. Bu çerçevede son 16 yılda Türkiye genelinde çok büyük spor atılımı gerçekleştirdik. Bu atılım sayesinde ülkemizde spor tesisi olmayan ilçe kalmadı. Hata köylere kadar spor tesislerimiz var. Yüzme havuzlarından spor salonlarına, tenis kortlarında, basketbol sahalarına ve stadyumlara kadar devasa tesisler gerçekleştirdik. 2002 yılında Türkiye'de bin 500 spor tesis varken yerel yönetimlerimizle birlikte bugün 5 bine yakın spor tesisimiz var." diye konuştu.

Bakan Yıldırım, vatandaşlardan spor tesislerini kullanmalarını isteyerek, "Sizler bu tesisleri kullandığınız müddetçe bizler daha yenisini ve güzelini yapmaya talibiz. Ancak sadece sizlerin bu konudaki heyecanınızı biz daha fazla görmek istiyoruz. Yeterli bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerin, Türkiye'de 2000 bin yılı öncesinde yaşananları hatırlamadığını, bunu anlatmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Önümüzdeki 31 Mart günü yeni bir seçimle ülkemizin karşısında olacağız. Bu seçimde ben siz Kilislilerin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında tüm gücünüz ve tüm varlığınızla yer alacağınıza eminim. Çünkü karşınızda bir zillet ittifakı var. Bu ittifaka karşı safları daha sık tutmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

Törene Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger de katıldı.