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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay’da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:30
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay’da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu ziyaretin sonunda, engelli sporcu Okan Berkyürek’e tekerlekli sandalye hediye etti.


Hatayspor Stadyumu başta olmak üzere bir dizi ziyaret ve incelemeler için Hatay’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay’ın spor sorunları ve spor projelerini Ankara’da tartıştıklarını söyledi. Çalışmaları yerinde incelemek için Hatay’a gediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bugün medeniyetlerin başkenti, hoşgörünün, kardeşliğin, misafirperverliğin şehri Hatay’dayız. Hatay’da sizlerle birlikte olmaktan çok sevinçliyim. Malumunuz Hatay, spor bakanlığımız başta olmak üzere, diğer bakanlıklarımızın ve hükümetimizin her zaman gündeminde olan bir kentimiz. Sayın vekillerimizle, sayın valimizle Hatay’ı her zaman projelerimizle, gençliğin sorunlarıyla, gençliğin projelerini Ankara’da tartışıyoruz, planlıyoruz. Bu çalışmalarımız yerinde görmek hem de Hatay halkıyla kucaklaşmak için buradayız. 2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda spor ve gençlik başta olmak üzere çoğu alanda hükümetimiz devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte de bakanlığımız adına konuşmak gerekirse hem gençliğimizle ilgili hem spor yatırımlarıyla ilgili çok daha yukarılara taşıma gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz” diye konuştu.



"Bakanlık olarak 7/24, 365 Spor Projesi başlattık"


Hatay’a yeni yüzme havuzlarının kazandırılacağını söyleyen Kasapoğlu, “Hatay’ın spor geçmişi ve spor noktasındaki potansiyeli gerçekten, ülkemizin sportif alandaki başarısı için çok önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde Hatay’dan uluslararası madalya kazanmış sporcuların yetişmesi adına yatırımları gerçekleştirme düşüncelerimiz var. Bunları bugün inşallah hep yerinde göreceğiz, istişare edeceğiz. Bakanlığımızın sporun tabana yayılması ile ilgili projeleri var, yüzme, atletizm olmak üzere bu yatırımları özellikle konuşacağız. Hatay’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projemiz çerçevesinde Hatayımıza yeni havuzlar kazandıracağız, bölgesel anlamda, bunun müjdesini sizle paylaşmak istiyorum. Buna benzer spor alanında pek çok müjdelerimiz olacak. Yine üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere, gençlerimizi daha iyi, daha donanımlı yetiştirmek adına hem yurtlarımız hem de gençlik merkezlerimizle ilgili çok güzel çalışmalarımız olacak. Sporun, hayatın her daim gündemde olması için, bakanlık olarak 7/24, 365 Spor Projesi başlattık. Bu alandaki projemizin bir parçası olarak Hatay’daki tesislerimizin pek çoğunu gece gündüz halkımızın hizmetine sunduk” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilik ziyaretinin sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sporcusu Okan Berkyürek’e tekerlekli sandalye hediye etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:30
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