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Gençlik Haftası'nı davul zurna eşliğinde balkonda spor yaparak kutladılar

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:15:53 -
Gençlik Haftası'nı davul zurna eşliğinde balkonda spor yaparak kutladılar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinin balkonunda spor yaparak kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinin başladığı belirtildi.

Spor Şube Müdürlüğü tarafından Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtinde düzenlenen etkinliğin İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladığının ifade edildiği açıklamada, ardından antrenörlerin site sakinlerine bahçe ve balkonlarda spor yaptırdığı kaydedildi.

Davul zurna eşliğinde oynayan, eğlenceli dakikalar yaşayan site sakinleri ve minik çocuklar için sık sık sosyal mesafe uyarısının yapıldığının belirtildiği açıklamada, Kovid-19 nedeniyle haftalardır evlerinde kalan vatandaşlara spor yapma imkanı sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bazı vatandaşların Türk bayrağı eşliğinde spor etkinliğine katıldığı vurgulandı.

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