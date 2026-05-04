Gençliğin Kahramanmaraş’taki yeni merkezinde yüzde 80 seviyesine ulaşıldı

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, gençlere yönelik projeleriyle ilçenin sosyal ve kültürel yapısını güçlendirmeyi sürdürürken, yeni Gençlik Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki hizmetlerini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda Başkan Hanifi Toptaş’ın projelendirdiği ve öncülük yaptığı dev Gençlik Merkezi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Onikişubat gençliğinin eğitimden sosyal yaşama, teknolojiden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Gençlik Merkezi, çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandı.

Proje kapsamında; fuaye alanı, etüt ve toplu çalışma alanları, bireysel çalışma odaları, çeşitli branşlarda eğitimlerin verileceği atölyeler ve dijital çağın gereksinimlerine uygun e-spor merkezi yer alıyor. Ayrıca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak sergi alanı ile gençlerin sosyal etkileşimlerini artıracak modern bir kafeterya ve KahveOn2 Şubesi de merkez bünyesinde bulunacak.

Gençlerin yeni cazibe merkezi olacak

Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olan proje, tamamlandığında binlerce gencin bir araya geleceği dinamik bir cazibe merkezi olacak. Gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacak merkez, aynı zamanda ilçede yeni bir sosyal buluşma noktası oluşturacak.

Çalışmaların hızla devam ettiği Gençlik Merkezi’nde, özellikle iç mekan düzenlemeleri ve ince işçilik aşamalarında yoğun bir mesai yürütülürken, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Toptaş: Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde yapımı hızla devam eden Gençlik Merkezimizde yüzde 80 seviyesine ulaştık. İçerisinde fuaye alanı, etüt ve toplu çalışma alanları, bireysel çalışma odaları, çeşitli atölyeler ve KahveOn2 şubesiyle gençlerimizin hem sosyalleşebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu merkez, gençlerimizin şehir merkezinde yeni buluşma noktası olacak. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya, onların her alanda güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”