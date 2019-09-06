Gençliğe nasıl seslenilmeli?

“Gençliğe, kendi anladıkları dil ve kavramlarla seslenmek bir zarurettir. Yeter ki o dil ve kavramlar kendi medeniyet ve kültürümüzün çizdiği idealden gelen bir özle dolmuş olsun.

Ne yapıp yapıp, devreden çıkarılmış olan dünya görüşümüzü devreye sokmamız lâzımdır. Basında, televizyonda, bilim kürsülerinde ve sanat alanlarında İslâm yine birinci ideal pozisyonuna yükselmeli. Kapitalizm ve komünizmin ‘üçüncü yol’ olarak bile görmedikleri idealizmi ‘birinci yol’ yapalım da, onlar ikinciliği, üçüncülüğü aralarında paylaşmak için kavga edip dursunlar. Onlar ki, ikinciliğe ve üçüncülüğe bile lâyık değildirler ama, şimdi gururla İslâm’ı yokluğa mahkûm etmiş olma mutluluğu içinde görünüyorlar.

Oysa, adeta metafizik plandan gelen, öyle bir rüzgâr, fırtına, hatta kasırga esecektir ki, onlar İslâm’ı bile yardımlarına çağıracaklar ama çığlıkları uçurumlarda yankılanıp kaybolacaktır.”

Sezai Karakoç, Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I , s.150