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Gençleri zehirliyorlar

Zemin kumaşa azo, kanserojen/alerjik boyalar, pH, formaldehit, ağır metal testleri uygulandı. Plastik baskıya pvc, kadmiyum, kurşun ve fitalat testleri yapıldı, etikette klorlu organik taşıyıcılar kontrol edildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Gençleri zehirliyorlar

Numunenin pH değeri yüksek bulundu, ağır metallerden biri olan Cr tespit edildi, PVC olduğu belirlenen plastik baskıda limitlerin üzerinde fitalat tespit edildi.

Kolye ve küpeler

Örnek iplerine azo testi, metal kısımlarına nikel testi ve tüm parçalarına tam eritme yöntemi ile kurşun ve kadmiyum kontrolleri yapıldı. Bazı kolyelerdeki renkli iplerde kanserojen etkisi olan azo boyar maddeler, küpe ve kolyelerin metal kaplamalı kısımlarında çok yüksek miktarda kadmiyum ve kurşun, süsleme amaçlı kullanılan parlak taşlarda yine çok yüksek kurşun olduğu belirlendi.

İç çamaşırı takımı

İç çamaşırı takımının zemin kumaşı ve aksesuarlarına azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testileri yapıldı. Metal aksesuarlarda nikel kontrolü yapıldı. Siyah lastik kısımlarda alerjenik/kanserojen boyar madde bulundu.

Çocuk oyuncağı

PVC, fitalat ve kadmiyum kontrolü yapıldı. Birçok boyada yüksek miktarda fitalat tespit edildi. Ürünün plastik kısmında PVC belirlendi.

Çocuk giysisi

Zemin kumaşı ve aksesuarlara azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, ağır metal, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Boyalı zeminde kanserojen azo boyar madde tespit edildi. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testleri yapıldı. Plastik bağlantı aksesuarlarında da PVC olduğu saptandı. Bu kısmın kurşun ve kadmiyum içeriğine bakıldı. Kullanılan aksesuarda bir miktar kurşun tespit edildi.

Naylon Çorap

Çorap numunesine azo, pH, formaldehit, ağır metal ve alkilfenol (SGS In House Metod) testleri yapıldı. Yüksek miktarda alkilfenol tespit edildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
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