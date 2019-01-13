'Gençleri ayrıştırmak değil birleştirmek istiyoruz'

Genç Birlik Ankara Şube Başkanı Ebubekir Türkmen, "Ülkemizde ideolojiler açısından gençlere aşılanmış bir kutuplaşma, ayrıştırma projesi var. Biz bu noktada onları bir arada tutabilmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Genç Birlik Ankara Şube Başkanı Ebubekir Türkmen Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Türkmen, Genç Birlik Ankara Şubesi'nin çalışmalarını şöyle anlattı:

"Gençliğin yetişmesine vesile olabilecek birçok alanda ( Eğitim,Kültür-Sanat, Teknoloji, Tarih) konferanslar düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizle birlikte asıl amacımız; gençliğin yetişmesine ve geleceğe dair Türkiye projeksiyonunda yer almasına vesile olabilmektir. Hem siyaset hem de birçok alanla ilgilenen gençlerimiz var. Bu gençlerin izledikleri ve örnek aldıkları televizyon programları da dahil olmak üzere birçok alanda onlara dokunabileceğimiz alanlar tespit ediyoruz. Allah nasip ederse bugün yetiştirdiğimiz gençlerle Yeni Türkiye'nin inşasına vesile olacağız"

'Biz kamplaşmayı reddederek yola çıktık'

Ülkemizdeki ideolojiler üzerinden insanların ayrıştırıldığını vurgulayan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde gençler göz önündeki popüler karakterlerden etkileniyorlar. Bunların bir kısmı TV sinema oyuncuları diğer bir kısmı ise sanatçı ve siyasetçiler. Gençleri örnek kişilerse onları kutuplaştırarakkendi saflarını sıkılaştırmak istiyorlar. Dolayısıyla biz ilminde ve benzeri birçok olumlu özelliklerinden istifade edebileceğimiz büyüklerimizden eğitimler alıyoruz. İdeolojiler bu dünyada kamplaşmalık düşünceler olduğu için insanları ayrıştırmak çok kolay. Mezhepler, milliyetler ver özgürlükler üzerinden kamplaştırılmış bir Türkiye var. Mesela gençlerin bugün siyasette partilerin liderleri üzerinden birbirlerine yaptıkları ağır eleştiriler tabanda çok daha ağır aksiyonlara sebep oluyor. Futbol kulüplerinin başkanları odalarında çay içip sohbet ederlerken taraftarlar sokakta birbirlerini öldürüyorlar. Bu yüzden kamplaşma reddedip, insanları birbiri ile birleştirerek birlikte yaşamalarını sağlamak gibi bir gayemniz var"