Gençlere özel masrafsız bankacılık hizmeti

Trend Bankacılık’ta kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve havale ücreti gibi hiçbir masraf bulunmuyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Albaraka Türk olarak katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirdiğimiz Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz, masrafsız bankacılık ile tanışacak. Trend kredi kartının avantajlarının yanı sıra Trend Karlı Hesap ile Albarakalı gençler birikim yapabilecek, özel paylaşım oranları ile yatırım imkanına sahip olacaklar. Trend Bankacılık’ın bir diğer özelliği ise gençlerimizin geleceğine de destek olması. Trend Bireysel Emeklilik ile gençlerimiz küçük birikimlerle gelecekleri için büyük yatırımlar yapabilecekler.”