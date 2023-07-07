  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geliyor

Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller

Helal olsun sana Lukaşenko İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına böyle tepki gösterdi

Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı

Kato'dan sonra bir ilimizden daha petrol müjdesi gelmesi an meselesi! Petrol fışkırıyor, her an ilan edilebilir

Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler

Kafalar karıştı... Siyasi yasaklı Canan Hanım'a İstanbul Valiliği sahip çıktı

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Memur maaş artışlarına ilişkin teklif komisyonda görüşülecek

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Öyle bir zam geldi ki, artık gerek kalmayacak
Gündem Gençlere 81 ilde bedava tatil: Bakan Bak '10 Temmuz'da başlayacak' diyerek duyurdu
Gündem

Gençlere 81 ilde bedava tatil: Bakan Bak '10 Temmuz'da başlayacak' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-07 12:07:00 - 2023-07-07 12:18:10
Gençlere 81 ilde bedava tatil: Bakan Bak '10 Temmuz'da başlayacak' diyerek duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Geçen sene yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Beş geceye kadar ücretsiz

Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.

Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor.

Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk olarak geçen sene başlatılan Seyahatsever Projesi yoğun ilgi görmüş ve 325 bin genci misafir etmişti.

Öte yandan bu yaz hizmet verecek olan yurtlara "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

 

Beş yıldızlı otellerden farksız

Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever Projesi'ne bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor.

Beş yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak.

Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.

Huzur bozucu davranışlarda bulunan gençlerin ise misafirliklerinin sonlandırılacağı uyarısı yapıldı.

Ekonomik krizin vurduğu binlerce tatilci Antalya'dan dönüyor!
Ekonomik krizin vurduğu binlerce tatilci Antalya'dan dönüyor!

Gündem

Ekonomik krizin vurduğu binlerce tatilci Antalya'dan dönüyor!

O şehrimize tüm tatilciler akın akın gittiler! Sezonu erken başladı: Yerli ve yabancı ziyaretçiler çıldırdı!
O şehrimize tüm tatilciler akın akın gittiler! Sezonu erken başladı: Yerli ve yabancı ziyaretçiler çıldırdı!

Yaşam

O şehrimize tüm tatilciler akın akın gittiler! Sezonu erken başladı: Yerli ve yabancı ziyaretçiler çıldırdı!

Tatilcilerin dönüşü başladı! İşte yollarda son durum
Tatilcilerin dönüşü başladı! İşte yollarda son durum

Aktüel

Tatilcilerin dönüşü başladı! İşte yollarda son durum

Tatile rağmen ihracatta müthiş seviye
Tatile rağmen ihracatta müthiş seviye

Ekonomi

Tatile rağmen ihracatta müthiş seviye

Uzmanından ailelere tavsiye! Yaz tatilinde mutlaka bunu uygulayın
Uzmanından ailelere tavsiye! Yaz tatilinde mutlaka bunu uygulayın

Kadın - Aile

Uzmanından ailelere tavsiye! Yaz tatilinde mutlaka bunu uygulayın

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ya sabır

Kardeşim benim çocuğuma iş lazım, tatil değil. Tatile gidenler belli. Paraya ihtiyacı olmayan gidiyor...

EMEKLİ SEFİL

Bırakın gencleri şimdi.. asıl Emeklilere eğer 11000 tl altında verirlerse bu din taciri rezillerin saraylarına emekliler organize olacağız ve yürüyeceğiz ve onlara o sarayları binaları evlerini dar edeceğiz.. bu hükümeti Fransaden beter etmez isek ve Gezi yi bunlara mumla aratmaz isek bizede emekli demesinler şerefsizler desinler. hadi bakalım göreceğiz!...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23