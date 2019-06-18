Gençlerden havayolu şirketlerine büyük ilgi! İstihdama 'havalı' destek

İstanbul Havalimanı’nın birinci fazının devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok havayolu şirketi, ihtiyaç duydukları insan kaynağı için ilâna çıktı. İşe alım ilânlarını dikkatlice takip eden gençler, özellikle filosuna yeni uçaklar katan ve yeni istihdam alanlarıyla öne çıkan THY bünyesinde çalışmaya arzu ediyor.

Filo genişliyor, personel ihtiyacı artıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl bünyelerine katacakları çalışanlarla birlikte 10 bin yeni istihdamın kapısının aralandığı müjdesini verdi. Aycı, “İlavelerle birlikte bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak” dedi.

Son dönemde 8 yeni uçağı filosuna katan THY, 2023 yılına kadar 219 uçağı daha aynı şekilde filosuna dahil edecek. Pilot ilânına çıkan THY, üniversite mezunu pilot aday adaylarıyla yakından ilgileniyor. Şirket, şartlara uyan adayları ise bünyesinde yetiştirecek. THY, bunun yanı sıra kabin görevlisi alımıyla ilgili de yaz döneminde ilana çıkacak.

Kabin görevlisi sayısı arttı

Ocak-Mart döneminde bin 182 kabin memuru daha THY’nin uçuş ekiplerine katıldı.

THY’de 31 Aralık 2018 tarihinde 10 bin 593 olan kabin personeli sayısı, 31 Mart 2019 itibariyle yüzde 19 artışla 11 bin 775’e çıktı. 31 Aralık 2018 tarihinde 5 bin 213 olan pilot ve pilot adayı sayısı ise 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 5 bin 341’e yükseldi. THY personel sayısı da yüzde 16 artarak 28 bin 183 oldu.

Onur Air de kabin görevlisi alıyor

THY’nin yanı sıra özel havayolu şirketleri de personel sayısını artırıyor. Turizm sektöründeki canlanmayla beraber filosundaki uçak sayısı 33’e çıkan ve bu yıl 1 milyon 200 bin turist getirmeyi hedefleyen Onur Havayolları, artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına kabin personeli alım ilanına çıktı. Başvuracaklarda Antalya’da ikamet eden veya edebilecek, yüzme bilme gibi şartlar aranıyor. Onur Air ayrıca İstanbul’da görevlendirmek üzere finans şefi, satış mühendisi, stajyer, MIS Specialist, ekip tahsis görevlisi, lisanslı uçak teknisyeni alımı için de personel alım ilanına çıktı. İstanbul dışında Antalya için de lisanslı uçak teknisyenleri aranıyor.

Pegasus’ta hedef bin istihdam

Pegasus Havayolları’nın pilot adayı ilanına üniversite mezunları büyük ilgi gösterirken ilana şimdiye kadar 7 binden fazla başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilen adaylar eğitimlerini tamamladıklarında first officer (ikinci pilot) olarak uçuşlara başlayacak. 1 Ocak 1991 tarihinden sonra doğanlarla en az lisans derecesi mezunu olan adayları tercih eden Pegasus Havayolları, pilot adayı dışında güç sistemleri mühendisi, flight dispatcher trainees, kıdemli süreç ve iş geliştirme mühendisi, uçak sistemleri mühendisi, grup satış uzmanı, uçuş ve yer eğitim yöneticisi, kıdemli yer ekipman bakım onarım uzmanı, ücretlendirme ve yan hakları uzmanı, muhasebe destek elemanı, iş analisti, kalite mühendisi, simülatör teknisyeni, misafir ilişkileri ofis destek elemanı, uçak mühendisi, mekanik teknisyeni alımıyla ilgili de ilana çıktı.