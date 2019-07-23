Gençlerbirliği'nin yeni transferi Toure, kampa katıldı

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Toure, kampa katıldı23 Temmuz 2019 Salı 12:26
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni transfer Zargo Toure, kırmızı-siyahlı ekibin Bolu kampına katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, Bolu’da takımla çalışmalara başladı.
Antrenman öncesi teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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