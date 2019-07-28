Gençlerbirliği'nin Bolu kampı Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

BOLU (AA) - Yeni sezon öncesinde Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Ankara ekibi, sabah antrenmanında koşu çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı ve taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibi, yarın saat 17.00'de Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda Azerbaycan takımı Sumqayıt ile hazırlık maçı yapacak.



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