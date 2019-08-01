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Gençlerbirliği’nden MKE Ankaragücü’ne “Hayırlı olsun” ziyareti

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Gençlerbirliği’nden MKE Ankaragücü’ne “Hayırlı olsun” ziyareti

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.


Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Ankaragücü Beştepe Tesisleri’ne giderek geçtiğimiz günlerde yeniden MKE Ankaragücü başkanı seçilen Mehmet Yiğiner ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Keyifli bir sohbet ortamında geçen ziyarette her iki başkan da karşılıklı olarak gelecek sezon için başarı dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
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