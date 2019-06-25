0553 313 94 23

Gençlerbirliği'nde transfer

- Başkent ekibi, St. Ettiene'den Pierre-Yves Polomat'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

25 Haziran 2019 Salı 16:24
Gençlerbirliği'nde transfer


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:24
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Pierre-Yves Polomat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de kabul edildi
    1. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    2. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    3. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    4. Araklı'daki sel
    5. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    6. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    7. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    8. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    9. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    10. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    11. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    12. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    13. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    14. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    15. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    16. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    17. New York borsası karışık seyirle açıldı
    18. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    19. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
    20. Altının kilogramı 264 bin liraya..
    21. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
    22. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
    23. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
    24. Otomobil yolun kenarında bulunan..
    25. İBB seçiminin yenilenmesi için..
    26. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
    27. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
    28. Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon..
    29. (Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar..
    30. Uyuşturucu ticaretinden 4 zanlıya..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı