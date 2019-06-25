Gençlerbirliği'nde transfer
- Başkent ekibi, St. Ettiene'den Pierre-Yves Polomat'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı25 Haziran 2019 Salı 16:24
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.
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