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Spor

Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:37:44 -
Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah takımımız İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak testten geçti. Teknik ekibimiz, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktoru Gürhan Dönmez ile Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından Kovid-19 tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından antrenman programımız başlayacak." denildi.

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