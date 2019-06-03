Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan sesleri
Süper Lig'e tekrar yükselen ve transfer çalışmalarını hız veren Gençlerbirliği, Erzurumspor'da top koşturan tecrübeli Gabriel Obertan için harekete geçti.03 Haziran 2019 Pazartesi 13:37
Yeniakit.com.tr - Süper Lig'e tekrar yükselen ve transfer çalışmalarını hız veren Gençlerbirliği'nden sürpriz bir hamle geldi.
Kırmızı siyahlı ekip bu sezon TFF 1.Lig'e düşen Erzurumspor'da forma giyen tecrübeli Gabriel Obertan'ı yakın markaja aldı. Gençlerbirliği kurmaylarının Obertan için Erzurumspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. Obertan'a son olarak Yeni Malatyaspor'da talip olmuştu.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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