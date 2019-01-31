Gençlerbirliği'nde Eskişehirspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı. Tesisleri ziyaret eden Ankara Kulübünden seğmenler, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip daha sonra gösteri sundu. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin de katıldığı oyunların ardından Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, şampiyonluk yolunda başkent ekibine başarılar diledi.

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