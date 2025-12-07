  • İSTANBUL
Spor Gençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi!
Gençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi!

Gençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi!

Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekipte alınan sonuçların ardından yapılan bu ayrılık, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig’in 15’inci haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup eden başkent ekibi Gençlerbirliği’nde, teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, Volkan Demirel’in istifa kararının kabul edildiğini duyuruldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 

“Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

 

