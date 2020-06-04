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Spor

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:31:15 -
Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışılırken, dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanın tamamlandığı belirtildi.


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