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Spor

Gençlerbirliği galibiyetle döndü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:04:03 -
Gençlerbirliği galibiyetle döndü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Başkent ekibi, Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Üç ay sonra çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılan Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Giovanni Sio ve genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir attı.


- Puan farkını 6'ya çıkardı


Ligde üç maç sonra kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 31'e yükseltti. 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

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