Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna kim oturacak? TFF o ismi açıkladı

Beşiktaş’ın bu akşam Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik mücadelenin VAR hakemi Erkan Engin oldu. Eryaman Stadyumu’ndaki zorlu maçta orta hakem Yasin Kol düdük çalarken, tartışmalı pozisyonlarda son sözü VAR merkezindeki Erkan Engin söyleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak, AVAR'da ise Candaş Elbil eşlik edecek.

Bugün saat 16.00'da başlayacak Kasımpaşa - Eyüpspor maçında VAR'da Kadir Sağlam, saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Kayserispor maçında ise VAR'da Davut Dakul Çelik görev yapacak.