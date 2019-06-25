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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sapanca'da

25 Haziran 2019 Salı 10:28
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sapanca'da

SAKARYA (AA) - Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde 20-21 Temmuz'da yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sapanca Gölü Kırkpınar Parkuru'nda gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Kulüplerin, ferdi ve takım halinde mücadele edeceği kupada, sporcular 2 bin metrelik parkurda yarışacak.

Yarışlarda puan alan ekipler, Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı kazanacak. Puan alamayan ekipler ise boşkalan kulvarların doldurulması amacıyla şampiyonadan bir gün önce yapılacak telafi yarışlarına katılabilecek.

20-21 Temmuz'da yapılacak yarışlarda kategorilerinde ilk 3'e girecek sporculara madalya, kulüplere de kupa verilecek.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:28
  1. Gençler Türkiye Kupası
  2. kürek
  3. Sapanca
  4. Türkiye Kürek Federasyonu

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