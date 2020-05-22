Gençler ikinci kez sokağın tadını çıkardı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, ikinci kez sokağa çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, yağmurun durmasının ardından Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe'de sahil kesimlerinde ve parklarda gezdi. Bazı gençler ise müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Salacak, Caddebostan, Kuzguncuk ve Maltepe'nin sahil kesimi ile Kadıköy İskele Meydanı'nda bisiklet ve kaykay kullanan, yürüyüş yapan gençlerin en yoğun bulunduğu bölge ise Bağdat Caddesi oldu.

Gençlerin, maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Maçka, Gezi ve Yıldız parklarında da bazı gençler yürüyüşe çıkıp spor yaparken, bazıları da yanlarında getirdikleri yiyeceklerle parkta piknik yaptı.

Kimi gençler ise şehrin çeşitli caddelerinde gezmeyi ve alışveriş yapmayı tercih etti.

Bahçelievler ve Beylikdüzü'nde de ikinci kez sokağa çıkan 15-20 yaş grubundaki gençler, parklarda gönüllerince eğlendi. Bazı gençler de Zeytinburnu ve Bakırköy'de arkadaşlarıyla yürümeyi seçti.

Üsküdar sahiline arkadaşlarıyla gelen 17 yaşındaki Nur Kılıç, sahil kesiminde özgürce dolaşıp denizi seyretmeyi özlediğini belirterek, "Bugün hava yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen sahile geldim. Bize verilen 4 saatlik izni, burada denizi seyrederek geçireceğim." dedi.

Üsküdar Belediye Meydanı'ndaki parkta açık havanın tadını çıkaran Ozan Arslan ise "Dışarı çıktığım için kendimi iyi hissediyorum, sahilde yürüyüş yapıp arkadaşlarımla sohbet etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske ve sosyal mesafe konusunda gençleri sık sık uyardı.



