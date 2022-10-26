  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gençler için stres yönetimi eğitimi
Aktüel

Gençler için stres yönetimi eğitimi

Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi’ konulu eğitim düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:22:00 -
Gençler için stres yönetimi eğitimi

YENİ AKİT  ANKARA

Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi’ konulu eğitim düzenlendi. Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sosyal Çalışması Mervenur Yıldırım tarafından verilen eğitimde stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar gibi birçok başlıkta bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz önemli bir dönemden geçiyor. Hem sosyal alanda hem de eğitim süreçlerinde birçok stresli durumla karşılaşıyorlar. Biz de çözüm üretme noktasında yol gösteren hizmet içi eğitimlerimizi onlarla buluşturuyoruz. Bu sayede olası bir sorunun üstesinden gelme yöntemlerini gençlerimize bilimsel anlamda aktarmış oluyoruz. Her bir gencimize stresten uzak başarılı bir yaşam diliyorum ” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23