  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gençler, ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ecek
Ekonomi

Gençler, ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ecek

Kamu bankaları arasında ilk kez VakıfBank’ın düzenlemeye başladığı ‘Hack to the Future’ etkinliği bu yıl ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ konseptiyle 19-21 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
Gençler, ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ecek

Etkinliğin jürisi belli olurken gelen talepler üzerine son başvuru tarihi 15 Mart’a ötelendi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Hack to the Future’un jürisinde ise alanında deneyimli isimler yer alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Zahit Ateş, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bu kıyasıya mücadeleyi değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Son başvuru tarihi 15 Mart Pazartesi olan Hackathon’a gençler, hacktothefuture.com.tr adresinden başvuruda bulunabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu
Dünya

'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasında 5 yıllık yeni anlaşmaya imza atıldı
Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!
Gündem

Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, Nevruz'a ilişkin yaptığı duyuru paylaşımında yanmış ve yıkılmış bir görsel kullanarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay