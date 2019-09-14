Gençler Avrupa Judo Şampiyonası - Finlandiya'da düzenlenen şampiyonada milli sporculardan Kübranur Esir 5, Ömer Kemal Aydın 7. oldu



İSTANBUL (AA) - Finlandiya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi müsabakalar sona erdi. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vantaa kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 6 milli sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar +78 kiloda mücadele eden Kübranur Esir bronz madalya maçında Hırvat Helena Vukovic'e yenildi ve şampiyonayı 5. tamamladı. Erkekler 100 kiloda Ömer Kemal Aydın, çeyrek final müsabakasının bitimine bir saniye kala rakibine yenildi ve repesaja kaldı. Alman Ole Buth ile yaptığı maçta da mağlup olan Ömer Kemal sıkleti 7. bitirdi. Son gün tatamiye çıkan milli judoculardan Furkan Güner (+100) ilk tur, Mine Kalender (+78), Mert Şişmanlar (90) ve Emrullah Uçar (+100) ikinci tur maçlarını kaybederek elendi. Şampiyonada yarın karma takımlar müsabakaları yapılacak.

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