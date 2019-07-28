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Gençler Avrupa Judo Kupası

Türk sporcu Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı

28 Temmuz 2019 Pazar 17:43
Gençler Avrupa Judo Kupası

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Tuğçe Beder, altın madalya kazandı.

Sportforum Berlin Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda Fransız Shirine Boukli ile altın madalya için mücadele etti.

Milli judocu Beder, rakibini ippon ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Tuğçe Beder, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, buraya gelmeden önce çok çalıştığını belirterek, "Günde 3 antrenman yaptık. Sonunda bu şekilde birinci oldum. Bugün de çok yoruldum. İnşallah devamı da böyle gelecek." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:43
  1. Avrupa Gençler Judo Kupası
  2. Berlin
  3. Milli Judocu Tuğçe Beder

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