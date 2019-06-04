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Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası

- İsmail Gün ve Beytullah Kayışdağ repesaj maçlarına çıkacak

04 Haziran 2019 Salı 22:49
Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular İsmail Gün ve Beytullah Kayışdağ, repesaj mücadelesine çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovak Nikola Hulman'ı (8-0) sayı tuşuyla yenen İsmail Gün, Ermeni Malkhas Amoyan'a ise 6-1 mağlup oldu.

72 kiloda mücadele eden İsmail, rakibinin finale yükselmesi sebebiyle bronz madalya repesaj maçında İtalyan Luigi Rinaldi karşılaşacak. Milli sporcu, Luigi Rinaldi'yi geçmesi durumunda Gürcü Otar Abuladze ile güreşecek.

Ay-yıldızlılar adına 97 kiloda mücadele eden Beytullah Kayışdağ ise Litvanyalı Arnolds Baranovas'ı 3-1 ile geçti. Macar Aleks Szoke'ye mağlup olan Beytullah, bronz madalya için repesajda Azerbaycanlı Tarish Abilov ile karşı karşıya gelecek. Beytullah, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda Polonyalı Kurniszchak ile madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada bugünkü finallerde 63 kiloda Abdullah Toprak ile 130 kiloda Hamza Bakır altın madalyanın sahibi olmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:49
  1. Beytullah Kayışdağ
  2. Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. İsmail Gün

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