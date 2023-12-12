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Gündem Gençler, ailelerinize böyle oyunlar oynamayın: Manisa’da kayboldu, 64 gün sonra Mersin’de bulundu
Gündem

Gençler, ailelerinize böyle oyunlar oynamayın: Manisa’da kayboldu, 64 gün sonra Mersin’de bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:49:00 -
Gençler, ailelerinize böyle oyunlar oynamayın: Manisa’da kayboldu, 64 gün sonra Mersin’de bulundu

Mersin’e giden Özyiğit çifti, oğullarıyla 64 gün sonra Mersin’de bir araya geldi.

 


MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde staja gitmek için evden ayrılan İsmet Çakır Özyiğit (15), 64 gün sonra Mersin’de bulundu. Oğluna kavuşan Kenan Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dualarında eksik etmeyen herkese, yanımızda olan dostlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Turgutlu ilçesinde Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi İsmet Çakır Özyiğit (15) 9 Ekim’de sabah saatlerinde staj gördüğü sanayiye gitmek için evden ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır’a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri Özyiğit’in bulunması için çalışma başlattı. Anne Gülsüm ve Kenan Özyiğit, çocuklarının bulunması için bir televizyon kanalındaki programa katıldı. Yapılan çalışma sonucu İsmet Çakır Özyiğit’in Mersin’de olduğu tespit edildi. Mersin’e giden Özyiğit çifti, oğullarıyla 64 gün sonra Mersin’de bir araya geldi. Oğlunun bir süre evden uzaklaşıp, dinlenmek istediği için Mersin’e gittiğini belirten Kenan Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok şükür geliyoruz. Emniyet teşkilatına, katıldığım programın sunucusu ve ekibine, Polat Yağcı kardeşime, en önemlisi dualarında eksik etmeyen herkese, yanımızda olan dostlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

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Yorumlar

anisa’da kayboldu, Mersin’de bulundu

Gençler nasıl bir şey bu.. Manisa’da kayboldu, 64 gün sonra Mersin’de bulundu ne demek. Siz ailelerinize böyle işkence çektirmeye ne hakkınız var Turgutlu ilçesinde Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi İsmet Çakır Özyiğit tek değil.. diğer öğrenciler de genelde böyle saçma sapan işler yapıyorlar
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