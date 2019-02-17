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Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

Süresiz nafaka ile ilgili olarak konuşan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, "Kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz" diyenlere tepki göstererek "Ya siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız elinden" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 14:25
Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Karabük Barosu'nun Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği ‘Aile Hukuku ve HMK Yargıtay Uygulamaları’ konulu meslek içi eğitim seminerine katıldı.

Gençcan, Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) bağlamında en güzel maddi vaka örneğinin boşanma davası olduğunu söyleyerek, "Çünkü boşanma davasından daha muhteşem bir örnek usul hukuku anlamında bulmanız mümkün değil. Boşanma davaları birbirine girer. Asıl dava, karşı dava, birleşen dava, eşya davası gibi böyle girer birbirine. Halbuki diğer davalar bir tanedir. Ön inceleme yapıldı mı? Delil sunuldu mu, bundan feragat eder, barışırlar, bir daha kavga ederler, bu arada bir tane daha açarlar. Uzaklaştırma alırlar, tedbirler alırlar. Yani karman çorman olur. Davanın içinde karşı dava açarlar. Öbürünün karşı davası vardır. Davanın devamı sırasınca evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren vakalara dayalı olarak da açılan çok sayıda boşanma davası olur. Bunlar usul hukuku hükümleri gereğince kendiliğinden birleştirilmek zorunda olduğu için davalar doğurdukça doğurur" dedi.

"Bir ömür boyu nafaka, böyle bir şey mi olur?"

Türkiye’de yoksulluk nafakasının 1988 yılına kadar 1 yıl verildiğine dikkat çeken Gençcan, "2'nci Özal hükümetinde bayram değil seyran değil 3444 sayılı yasa ile bunu süresiz hale getirdiler. ‘Kadınlara yazık değil mi’ 80 senedir böyleydi. Şimdi yeniden süreye dönülme çalışmaları var. ‘Kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz’ deniliyor. Ya siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız elinden. O zaman hiç cümle yoktu. Ben hakimim ben doğruyu söyleyeceğim. Ben vicdanıma göre karar vereceğim. Bayram değil seyran değil süresize çevirdiler. Şimdi şefkatle bazı bildirileri yayınlayanlar var. ‘Süresiz olduğu doğru değil’ Sanki biz kandırıyoruz. Süresiz olmadığı hal tabii ki var. ’Adam ölünce alamıyor. Tabii ki alamayacaksın. Rahmetlinin mirasçıları sana mı verecek? Bak gördün mü süreli işte. Ölünce bitiyor. E tabii ki bitecek canım. Yeniden evlenince bitiyor. E tabii ki bitecek. Sen elin adamıyla evlen bende sana ödemeye devam edeyim. Sen elin adamıyla gayrı meşru yaşa ben de sana her akşam içki paranı gönderim. Var mı böyle bir şey? Bunları örnekleyerek bu sürelidir denilir mi ya. Tabii ki bitecek bu haller. Bu hale düşmezse, kocan ölmezse, kötü yola düşmezse, evlenmezsen ölene kadar alıyorsun. Ben 1988’den bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime sindiremedim. Ben yatmışım biriyle sen de yatmışsın biriyle. Ben sana bir ömür boyu nafaka. Ben tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu nafaka. Böyle bir şey mi olur?" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:25
  1. Karabük
  2. Ömer Uğur Gençcan
  3. süresiz nafaka
  4. boşanma

YORUM YAZ

  • DanDan35 dk önce
    Yas oldu 40 Sirf bu nafaka muhabbetine evlenmiyorum. Omur boyu calistim kendi isimi kurdum, biri gelecek hayatima girecek 1 sene, sonra cikacak. Yarisini ona ver ustune de olene kadar para ver. Yok boyle bir adalet.
  • cvvcvv39 dk önce
    Ucuk konusmus bir de soyle diyelim 18 yillik evliligini 1 kadin nedeniyle bitirmissin simdi kadin ortada mi kalsin oyle mi zamaninda isinden kadini cikarmissin bir omur boyu diye 18 yil sonra bir kadin icin evini terketmissin bu kadin ne olacak
  • BozoBozo46 dk önce
    Sen her gece koca parasını al istediğin erkekle yaşa cümlesi on numara...DERHAL BU İŞE SON VERİLMELİ..

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