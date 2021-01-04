  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"
Aktüel

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:40:39 -
Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"

GAZİANTEP (AA) - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servilerinde görev yapan çalışanlara "motivasyon kiti" hediye etti.

Topluluk üyeleri tarafından 19 ildeki 27 üniversite hastanesinin Kovid-19 servislerinde fedakarca görev yapan 3 bin sağlık personeli için içerisinde hazırlanan ve içerisinde havlu, çay, kahve, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu "motivasyon kiti", Gaziantep'te de Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde göreve yapan çalışanlarına kit armağan edildi.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunun danışmanı GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Gökçen, AA muhabirine, sağlık personellerinin tamamının çok önemli işlere imza attığını söyledi.

"Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır" anlayışıyla kit hazırlandığını anlatan Gökçen, "İçerisinde havlu, çay, kahve, çikolatadan oluşan bir motivasyon kiti hazırladılar ve bunun dağıtımını yapıyoruz. Geri dönüşler oldukça güzel. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu ve motivasyona ihtiyaçları var." dedi.

GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Mahmut Dağdelen de Kovid-19 sürecinde görev yapan bütün sağlık personellerini tebessüm ettirecek küçük hediyeler hazırladıklarını ifade ederek, "Kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı
Medya

Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Gürsoy “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir s..
İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor
Siyaset

İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor

Seçim döneminde Koç Holding’ten en büyük desteği gören Ekrem İmamoğlu’nun, grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği beli..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay