Genç sporcular kick boks bölge şampiyonluğu için ter döktü

Gaziantep Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan "Kick Boks Bölge Şampiyonası"nda 500’den fazla genç sporcu madalya için ter döktü.

Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan şampiyonada genç sporcular 15 Temmuz Şehitleri anısına ter döktü. Çeşitli yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan Kick Boks Bölge Şampiyonası’nda 500’den fazla sporcu yarıştı, birbirinden zorlu mücadeleler dikkat çekti. Yapılan şampiyonaya Türkiye Kick Boks Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.

"15 Temmuz şehitleri anısına düzenliyoruz"

Şampiyona hakkında bilgi veren ve organizasyonu 15 Temmuz Şehitleri anısına yaptıklarını vurgulayan Kick Boks Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Kaya, "Bu yıl ikinci kez yaptığımız ve iki gün sürecek olan bölge şampiyonasını 15 Temmuz şehitleri anısına düzenliyoruz. Şampiyonamıza yıldızlar ve gençler kadın-erkek sporcularımız katılıyor, çeşitli kategorilerde ringde ve tatamide mücadeleler yapılıyor. Katılımcı 500 sporcumuz, 35 antrenör, 35 kulüp ve 27 hakem katılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaptığımız organizasyona ilk dörde giren sporcular madalya alacak" dedi.

Şampiyonaya pek çok ilden sporcunun katıldığını da vurgulayan Kaya, "Şampiyonaya Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir’den sporcular var. Yani Türkiye’nin farklı kentlerinde gelen sporcular var burada. Şampiyonaya destek veren Gaziantep Valisi Davut Gül ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayacı’ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şampiyona gün boyunca zorlu mücadelelere sahne olurken, maçların ardından dereceye giren ilk dört sporcu madalya ve kupa ile ödüllendirildi.