Genç nesiller 102 yıldır Yeşilay ile korunuyor

Yeşilay, 1. Dünya Savaşı esnasında ve savaş sonrasında, işgal güçlerinin toplumda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak halkın mücadele ruhunu yıkmalarını önlemek amacıyla Dr. Mazhar Osman Usman ve arkadaşlarınca 5 Mart 1920’de “Hilal-i Ahdar” adıyla İstanbul’da kuruldu. Kuruluşundan bugüne Yeşilay, bağımlılık türleri arttıkça çalışma alanlarını da çeşitlendirdi. Alkolle mücadele hedefiyle kurulan cemiyet, daha sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığını da çalışma tüzüğüne ekledi.

Bugün 120 şubesi, 60 bin gönüllüsü ve 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bulunan cemiyet, Afganistan, Almanya, ABD, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Hindistan, Kanada, Özbekistan, Ukrayna, Yunanistan, Meksika ve Romanya gibi 95 ülkede bağımlılıkla savaşıyor. Ayrıca cemiyet, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü ile Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette 5 Yıldızlı Yetkinlik” belgesi bulunan tek sivil toplum kuruluşu.

YEDAM Türkiye’nin her köşesinde hizmet veriyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyetini, “tüm bağımlılıklarla aynı anda mücadele eden dünyanın en eski sivil toplum kuruluşu” olarak tanımladı. Bugün tüm dünyanın özellikle gençleri ve nesilleri bağımlılıktan korumaya çalıştığına dikkati çeken Öztürk, “Bu konuda projeler üretmeye çalışıyor, toplantılar düzenliyor, eğitimler veriyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 102 yıllık birikimini şu an sahada, sadece ülkemizde değil 95 ülkede de kullanıyor” dedi.

Özellikle savunuculuk alanında kurulan bir cemiyet olan Yeşilay’ın, 2013’teki tüzük değişikliğiyle savunuculuk ve farkındalık oluşturmasının dışında tedaviyi de kapsamına aldığını aktaran Öztürk, bu doğrultuda 2015’te YEDAM’ın hizmete açıldığını dile getirdi. Mücahit Öztürk, ücretsiz hizmet verdikleri YEDAM’lardaki öncelikli hedeflerinin bağımlılıklarla alakalı danışılacak konularda insanların kendilerine başvurmaları olduğunu belirterek, “İkincisi, tıbbi tedavisi tamamlanmış ama tekrar bağımlı olma riski olan bireylere de psikososyal destek vermek. Orada çalışan klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla şu anda Türkiye’nin her köşesinde hizmet veriyoruz.” diye konuştu. Prof. Dr. Mücahit Öztürk, YEDAM’ın 81 ilde bulunsa da bazı illerde tek merkezin yeterli gelmediğine işaret ederek, “İstanbul’da 15’e yakın YEDAM’ımız var. O sayı artacak. Ankara’da da sayı artacak. Talebe ve isteğe göre, bize gelen geri bildirimlere göre sayıyı artırma imkanımız var. Çünkü bütün bu bağımlılıkla ilgili süreçte en önemli durum bir sistem oluşturmaktır. Biz YEDAM’da bir sistem oluşturduk. Bu sistem sadece Türkiye’de değil, dünyada da aslında kullanılabilecek bir sistem ve bu sistemi muhtemelen ihraç etmeye de başlayacağız” diye konuştu.

‘Bırakabilirsin mobil uygulaması 30 bin indirme sayısına ulaştı

Sağlık Bakanlığı ile geliştirdikleri ve şubat ayında tanıttıkları “Bırakabilirsin” mobil uygulamasından da bahseden Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şöyle devam etti: “’Bırakabilirsin’ bizim daha önce de var olan bir internet sitemizden, uygulama şeklinde cep telefonlarına aktarılabilecek bir şey. Hedefimiz şuydu aslında; birçok insanımızın sigarayı, tütün ürünlerini bırakmakla ilgili istekleri var ama karar almalarında, onlara yol göstermede bazı sıkıntılar olabiliyor. Kişinin adım adım ne yapacağını kişiye yol gösterici bir uygulama bu. Diğer uygulamalardan farkı çok net ve çok önemli. Bizim psikologlarımıza yazılı ya da telefonla ulaşıp, hatta isterlerse randevu alıp yüz yüze ulaşarak destek alabiliyorlar. Şu an 30 binin üzerinde indirme sayısı var.”