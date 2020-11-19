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Medya Genç müzisyen kör oldu!
Medya

Genç müzisyen kör oldu!

Müzisyen Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:05:00 - 2020-11-19 10:15:49
Genç müzisyen kör oldu!

Şair Ahmet Selçuk İlkan’a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri’nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş’ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

Menajeri Harun Akbulut, “Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş’taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor” dedi.

Silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.

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