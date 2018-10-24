Genç MÜSİAD Başkanları ‘Gelecek’ için buluşacak

Türkiye şube başkanları ile içlerinde Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, Kuveyt, Bosna Hersek ve Filistin’in yer aldığı farklı ülkelerin Genç MÜSİAD Başkanları 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’nde bir araya geliyor. Yurtiçi ve yurtdışından önemli bir katılımın sağlanacağı kongrede, Dijital Para, İnovasyon ve Kurumsallaşma, Dönüşen Dünyada Ekonomi ve Geleceğin Meslekleri önemli konuşma başlıklarını oluşturuyor. Firmalaşan Girişimcilik Modellerinin ele alınacağı kongrede gelecek vadeden yeni projelere de fon oluşturulması hedefleniyor. 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, bu yıl 24 Kasım 2018 (CNR EXPO 3.HALL) tarihinde “İşin başında gençler var” sloganıyla hayata geçirilecek.